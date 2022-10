I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministro Esteri discute con funzionario britannico di crisi alimentare, idrica ed energetica - Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto il ministro di Stato per l'Africa del Regno Unito, Gillian Keegan, in visita in Egitto per partecipare alle attività della quinta sessione della Cairo Water Week. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Ahmed Abu Zeid, in un comunicato stampa. L'incontro ha inteso sottolineare l'importanza di rafforzare le relazioni bilaterali che uniscono Egitto e Regno Unito e sviluppare aspetti di cooperazione per riflettere la profondità del partenariato tra i due Paesi. Il ministro Shoukry ha apprezzato lo svolgimento della prima riunione del Consiglio di partenariato egiziano-britannico lo scorso luglio, ha affermato Abu Zeid, aggiungendo che è importante basarsi su quanto concordato durante la riunione per portare avanti la cooperazione bilaterale. Le parti hanno discusso di una serie di fascicoli regionali e internazionali, il primo dei quali è la crisi ucraino-russa e le sue ripercussioni sui prezzi alimentari ed energetici globali, in particolare sui Paesi in via di sviluppo e africani. I colloqui hanno toccato la situazione nel continente africano, la crisi libica e la situazione in Sudan. Il ministro degli Esteri ha espresso l'interesse del governo egiziano a facilitare i flussi degli investimenti britannici nei settori economici egiziani, rafforzando il suo coinvolgimento in mega progetti di sviluppo e sfruttando le opportunità di investimento. Shoukry ha informato il ministro britannico sugli ultimi sviluppi organizzativi e sostanziali della conferenza Cop27 e si attende un contributo britannico efficace per garantire che la conferenza produca i risultati desiderati. (segue) (Res)