- Tunisia: capo industriali incontra vicepresidente datori di lavoro francese - Il presidente dell'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica), Samir Majoul, ha incontrato quest’oggi a Parigi, Fabrice Le Saché, vicepresidente dell'Organizzazione dei datori di lavoro francesi. Lo riferiscono i media tunisini, affermando che l'incontro ha riguardato le relazioni economiche bilaterali, il recente accordo tra Tunisia e il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un programma di finanziamento di 1,9 miliardi di dollari, nonché le riforme da attuare per rilanciare gli investimenti e migliorare il clima imprenditoriale. Le due parti hanno anche concordato di organizzare una missione per gli imprenditori francesi in Tunisia il prossimo novembre in occasione del Forum economico francofono, che si terrà a margine del vertice della francofonia previsto a Djerba. (Res)