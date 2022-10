© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: viceministro Esteri, diplomazia continuerà a difendere "interessi e dignità nazionale" - La diplomazia della Cina continuerà a "schierarsi in prima linea per proteggere gli interessi e la dignità della nazione". Lo ha dichiarato oggi il viceministro degli Esteri Ma Zhaoxu durante una conferenza stampa convocata a margine del ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista cinese. Il funzionario ha difeso l'approccio assertivo adottato dai diplomatici cinesi sotto la presidenza Xi Jinping, sottolineando che questi continueranno ad essere animati da uno "spirito combattivo", a tutelare la leadership del Partito comunista e a respingere "con fermezza" le ingerenze esterne. Ma Zhaoxu ha dunque illustrato i risultati ottenuti dalla diplomazia negli ultimi dieci anni, tra cui si annovera una "lotta ferma ed energica" contro "la soppressione esterna e le ingerenze ingiustificate". Il rapporto di lavoro presentato durante il ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista "ha evidenziato che lo sviluppo nazionale è entrato in un periodo in cui opportunità strategiche, rischi e sfide coesistono, aumentando i fattori d'incertezza e imprevedibilità. È necessario prepararsi a resistere alla grande prova dei venti e delle onde contrari", ha detto Ma. (segue) (Res)