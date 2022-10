© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: Lee, necessaria legislazione su sicurezza nazionale efficace contro "circostanze estreme" - Il capo dell'amministrazione di Hong Kong, John Lee, vuole una legislazione sulla sicurezza nazionale efficace contro le "circostanze più estreme". Durante un'audizione parlamentare tenuta oggi, Lee ha annunciato che l'amministrazione ha avviato i preparativi per la stesura di una normativa sulla sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 23 della Legge fondamentale di Hong Kong, che permette alla regione di adottare una legislazione autonoma in materia di tradimento, secessione, sedizione o sovversione contro il governo della Cina. Il capo dell'amministrazione non ha tuttavia fornito una tempistica precisa per la promulgazione della normativa, evidenziando la necessità di valutare scrupolosamente i cambiamenti nell'approccio adottato dalla comunità internazionale nei confronti di Hong Kong. "Ora ricorrono alle rivoluzioni colorate, alle spie e alle infiltrazioni. Quindi è necessario trovare i mezzi migliori per scongiurare tutte queste minacce", ha detto Lee. Durante l'audizione parlamentare, il capo dell'amministrazione si è anche espresso sulla futura gestione del Covid-19, ribadendo la sua determinazione a non cambiare approccio. "Ho mandato un messaggio molto chiaro circa la mia intenzione di non cambiare direzione. Naturalmente terrò in considerazione le nostre esigenze di sviluppo economico e anche altre cose. Sono tutte molto importanti", ha detto. (segue) (Res)