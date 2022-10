Governo: Fratoianni (Si), preoccupati per situazione internazionale, pace unica via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo rappresentato a Mattarella le nostre preoccupazioni per la situazione internazionale e abbiamo ribadito il nostro impegno per la pace che si misurerà in parlamento e nel Paese”. Lo ha chiarito il segretario di Sinistra Italiana e membro dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. “La scelta della pace è l’unica in grado di dare sicurezza alle vittime e far uscire il mondo dal rischio” di una guerra su scala maggiore, ha aggiunto. (Rin)