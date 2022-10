I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Damasco si impegna a creare condizioni favorevoli al ritorno degli sfollati - Lo Stato siriano continua a rafforzare i settori industriale, agricolo ed economico e le misure intraprese per garantire una “vita normale” al fine di favorire il ritorno degli sfollati nel Paese. Lo hanno affermato gli organismi di coordinamento ministeriale siriano e russo in una dichiarazione congiunta rilasciata a margine della quinta riunione di follow-up della Conferenza internazionale sul ritorno dei rifugiati siriani e degli sfollati. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa siriana filogovernativa “Sana”, nella dichiarazione si fa riferimento agli sforzi congiunti profusi da specialisti di Mosca e Damasco, impegnati nelle operazioni per favorire il rimpatrio di sfollati e rifugiati, fornendo aiuti umanitari e cure mediche. "Le pratiche dei Paesi occidentali volte a esercitare pressioni economiche sullo Stato siriano e a violarne la sovranità e l'integrità territoriale stanno ostacolando il ritorno di sfollati e rifugiati e causando la sofferenza di milioni di siriani", hanno dichiarato i rappresentanti siriani e russi nel corso della Conferenza, precisando che, dal 2018, oltre 2.413.527 cittadini siriani hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni, mentre migliaia di strutture “di importanza industriale e sociale” in diverse regioni del Paese sono state riparate e ritornate funzionanti. Inoltre, sono state fornite otre 170 tonnellate di aiuti umanitari per vari scopi ai siriani più bisognosi. (segue) (Res)