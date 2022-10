© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: ministero Difesa nega di aver usato armi chimiche per colpire Partito lavoratori Kurdistan - Il ministero della Difesa della Turchia ha respinto le accuse dell'Associazione medica turca (Ttb) secondo cui le Forze armate turche avrebbero usato armi chimiche nelle operazioni condotte in Siria e Iraq per colpire gli esponenti del gruppo armato Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). "Le munizioni proibite dal diritto internazionale e dagli accordi non vengono utilizzate dalle nostre Forze armate. Questo tipo di munizioni non è nell'inventario delle forze armate turche", ha affermato il ministero in una nota, rispondendo alle accuse mosse durante un’intervista televisiva dalla presidente del Ttb, Sebnem Korur Fincanci. Il ministero ha descritto l'ultimo tentativo di diffondere disinformazione sulle Forze armate turche come una "futile ultima resistenza" da parte “dell'organizzazione terroristica” che si sta indebolendo a causa del successo delle operazioni condotte dalla Turchia. Anche il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, ha commentato le accuse del Ttb affermando: “La menzogna delle armi chimiche è lo sforzo inutile di coloro che cercano di giustificare il terrorismo". (segue) (Res)