I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

22 luglio 2021

- Turchia-Israele: ministro Difesa israeliano Gantz in visita ad Ankara la prossima settimana - Il ministro della Difesa dello Stato di Israele, Benny Gantz, si recherà in visita in Turchia la prossima settimana. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa israeliano. Durante la visita, che si terrà ad Ankara, Gantz avrà un incontro con l’omologo turco, Hulusi Akar. Nella nota, il ministero della Difesa israeliano ha affermato che la missione di Gantz fa parte del rinnovo della cooperazione in materia di sicurezza tra Israele e Turchia. (segue) (Res)