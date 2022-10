© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: genitori Mahsa Amini respingono referto ufficiale su morte per cause naturali - I legali dei genitori di Mahsa Amini hanno respinto i risultati medici forniti dalle autorità iraniane secondo cui la 22enne curda non sarebbe deceduta lo scorso 16 settembre per le percosse inferte dalla polizia morale durante l’arresto del 13 settembre, ma per cause naturali. Lo riferisce al quotidiano riformista iraniano “Etemad” un legale dei genitori di Amini, Saleh Nikbakht, sulla base di un referto medico ufficiale secondo cui la morte in detenzione della giovane iraniana di origine curda non sarebbe stata dovuta a "percosse". La posizione della famiglia Amini giunge dopo che lo scorso 7 ottobre l'Organizzazione forense iraniana ha dichiarato in un rapporto che "la morte di Mahsa Amini non è stata causata da colpi alla testa e agli organi vitali", ma sarebbe collegata a "un intervento chirurgico per un tumore al cervello subito quando aveva otto anni". "Gli avvocati hanno respinto il rapporto" in un comunicato all'autorità giudiziaria, ha detto al quotidiano “Etemad” il legale. Nikbakht ha affermato che è stato deciso di deferire il caso ad un altro collegio di medici legali per il riesame della causa della morte della giovane che sarà formato da un neurochirurgo, un neurologo, un cardiologo e uno psichiatra. (Res)