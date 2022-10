Imprese: Cdp e Confindustria insieme per promuovere Business Matching, la piattaforma che fa incontrare imprese italiane ed estere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere lo sviluppo delle relazioni commerciali tra imprese italiane ed estere, rafforzare il numero di Pmi esportatrici, favorire una maggiore partecipazione dell’Italia alle catene globali del valore, avviare una sinergia sugli strumenti digitali a favore dell’export e dell’internazionalizzazione, a partire dall’utilizzo della piattaforma Cdp Business Matching nata a novembre 2021 per mettere in contatto le aziende italiane con i potenziali partner internazionali. Questi gli obiettivi principali del Memorandum of Understanding (MoU) siglato oggi a Milano da Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Confindustria. L’accordo, firmato da Pasquale Salzano, direttore Affari Europei e Internazionali di Cdp e presidente di Simest (Gruppo Cdp), e da Barbara Beltrame Giacomello, vicepresidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria, consolida la collaborazione tra le due istituzioni nello sviluppo delle connessioni tra aziende italiane e nuovi potenziali partner esteri per facilitare lo sviluppo di relazioni economiche e accordi commerciali. Il Memorandum, della durata complessiva di due anni, prevede fra l’altro la promozione della piattaforma Cdp Business Matching presso il network associativo e imprenditoriale di Confindustria, l’organizzazione congiunta di una serie di eventi digitali, nonché il coinvolgimento delle Associazioni di Confindustria nelle iniziative e nelle attività previste già a partire dalle prossime settimane. Alle imprese associate a Confindustria che si registreranno sulla Piattaforma sarà inoltre garantito da Cdp un servizio premium di assistenza gratuito a cui sarà possibile accedere tramite e-mail (infoimprese@cdp.it) e call center (800.020.030). (segue) (Rin)