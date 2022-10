Imprese: Cdp e Confindustria insieme per promuovere Business Matching, la piattaforma che fa incontrare imprese italiane ed estere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pasquale Salzano, direttore Affari Europei e Internazionali di Cdp, ha dichiarato: “Dal lancio avvenuto nel novembre 2021, la piattaforma Business Matching di Cdp ha sensibilmente superato gli obiettivi che erano stati prefissati raggiungendo oltre 3.000 imprese registrate e più di 15.000 proposte di abbinamento tra aziende italiane ed estere. La collaborazione con Confindustria, rafforzata dall’accordo firmato oggi, permetterà di far crescere ulteriormente la piattaforma grazie all’ampiamento delle partnership, all’aumento degli eventi internazionali organizzati e, di conseguenza, degli incontri b2b generati. Il tutto con una missione prioritaria: sostenere l’export e l’internazionalizzazione delle Pmi italiane garantendo al tessuto economico nazionale nuove prospettive di sviluppo e competitività”. Barbara Beltrame Giacomello, Vice Presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria, ha dichiarato: “Facilitare la crescita e ampliare i margini di cooperazione commerciale ed economica tra le nostre imprese e nuovi partner esteri è il nostro compito principale nella realizzazione delle iniziative di promozione internazionale. In un contesto internazionale mutevole e che genera incertezze, perseguire tale obiettivo richiede il pieno sfruttamento di tutti gli strumenti utili che possono supportare la proiezione e la vocazione estera del nostro tessuto imprenditoriale: la piattaforma Business Matching di CDP è sicuramente uno di questi. La Partnership siglata oggi con un partner da sempre strategico come CDP è frutto della volontà di condividere l’impegno a rafforzare la presenza delle imprese sui mercati internazionali con il supporto delle Associazioni territoriali e di settore, il cui contributo è punto fondamentale dell'azione estera di Confindustria.” (Rin)