Governo: Bonelli (Ev), futuri ministri rispettino obiettivi climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sergio Mattarella è "un punto di riferimento importante per noi ed il Paese. Meno male che c’è Mattarella. Abbiamo auspicato che nella formazione del nuovo governo i futuri ministri rispettino gli obblighi internazionali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi climatici. Ci riferiamo a chi guiderà il dicastero alla Transizione ecologica". Lo ha detto il deputato e co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli, al termine dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ambito delle consultazioni in vista della formazione del nuovo governo. (Rin)