Afghanistan: ambasciatrice Quintavalle, non ci sono le condizioni per tornare a Kabul

- L’ambasciata d’Italia in Afghanistan dislocata a Doha, in Qatar, auspica di poter tornare a Kabul e poter riattivare la nostra sede diplomatica, anche se “al momento non ci sono ancora le condizioni per farlo”. Lo ha detto oggi Natalia Quintavalle, ambasciatrice d’Italia in Afghanistan (residente a Doha), alla tavola ritonda Tavola rotonda “The Future Institution Building dopo lo scacco afghano” Tavola rotonda: The Future Institution Building dopo lo scacco afghano” tenuta nell’ambito del Festival della diplomazia italiana. “Speriamo che alcuni piccoli segnali positivi possano moltiplicarsi in futuro e consentire agli afghani di intraprendere il processo di costruzione delle istituzioni, per rinnovare le tradizionali relazioni di amicizia che ci legano al popolo afgano”, ha detto Quintavalle. “La mia posizione è molto inusuale. Sono ambasciatrice in un Paese, ma sono al di fuori da quel Paese. Inoltre l’Afghanistan non ha un governo internazionalmente riconosciuto che possa rappresentare il Paese all’estero”, ha detto Quintavalle. (segue) (Res)