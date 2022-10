Afghanistan: ambasciatrice Quintavalle, non ci sono le condizioni per tornare a Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante diplomatica italiana ha indicato nella militarizzazione della società civile, che ha sottratto risorse allo sviluppo, e nella diffusa corruzione, che ha minato la fiducia nella leadership politica, siano tra i principali elementi che hanno portato alla rovinosa caduta del governo e alla salita dei talebani nell’agosto 2021. “I talebani non sembrano aver capito la lezione, dal momento sembra esserci un sostanziale aumento della spesa per le forze di difesa nel 2023. Resta da vedere come avverrà il reclutamento, dato che alla base vi è una questione di mancanza di fiducia nell’apparato militare”, ha aggiunto Quintavalle. Non va poi dimenticata la coltivazione dell’oppio, fenomeno che porta con se “un inevitabile corollario di corruzione e finanziamento del terrorismo”. (segue) (Res)