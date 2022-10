Afghanistan: ambasciatrice Quintavalle, non ci sono le condizioni per tornare a Kabul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomatica ha ricordato come l’Afghanistan sia oggi l’unico Paese al mondo a non permettere l’educazione delle donne, sottolineando come il potere dei talebani sia “molto fragile” dal momento che la maggioranza dei talebani è esclusa dal processo decisionale. In questo contesto, la Comunità internazionale può solo provvedere ad inviare aiuti umanitari attraverso canali multilaterali, vale a dire la Banca mondiale e le Nazioni Unite. “Ma in questo momento siamo tutti molto cauti nel fornire assistenza che potrebbe essere interpretata come un riconoscimento formale delle autorità de facto nel Paese”, ha concluso Quintavalle. (Res)