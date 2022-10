Usa: Pentagono vuole espandere la cooperazione con SpaceX

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono sta lavorando per rafforzare la collaborazione con SpaceX, la società aerospaziale fondata da Elon Musk. Stando ad alcuni documenti governativi riportati dal “Wall Street Journal”, l’azienda ha già una serie di contratti con il dipartimento della Difesa, che tuttavia vuole espandere questa cooperazione per arrivare a sistemi satellitari in cui la rete Starlink di SpaceX giocherà “un ruolo dominante in alcune regioni strategiche”. Solamente quest’anno, almeno due comandi dell’Aeronautica Usa (quello che coordina le operazioni in Europa e un altro che gestisce le attività degli aerei da combattimento) hanno giustificato il fatto di aver siglato contratti con SpaceX per acquistare gli hardware necessari ad agganciarsi alla rete Starlink affermando che “è un passo avanti rispetto ai concorrenti”. La rete di satelliti della società di Elon Musk ha anche giocato un ruolo determinante durante il conflitto in Ucraina, garantendo ai militari e alla popolazione comunicazioni satellitari sicure durante l’invasione russa. (Was)