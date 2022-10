Bosnia: ambasciatore Ue, "cruciali" le nomine giudiziarie nella Federazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Ue in Bosnia Erzegovina Johann Sattler ha definito "cruciali" la nomina odierna del procuratore capo della Bosnia Erzegovina, Milanko Kajganic, e quella di ieri di tre giudici della Corte costituzionale della Federazione (entità croato musulmana della Bosnia Erzegovina). "Una settimana importante per gli appuntamenti chiave in Bosnia Erzegovina", ha scritto Sattler su Twitter, sottolineando l'importanza di mantenere lo slancio verso istituzioni più funzionali. "L'Unione europea continuerà a sostenere il rafforzamento dello Stato di diritto e il miglioramento della funzionalità in Bosnia Erzegovina", ha aggiunto Sattler. Ieri la Camera dei popoli del parlamento della Federazione, in una sessione straordinaria, aveva confermato la nomina di Ajsa Softic, Mirko Milicevic e Branimir Orasanin alla carica di giudici della Corte Costituzionale dell'entità, mentre oggi l'Alto consiglio della magistratura e della Procura della Bosnia Erzegovina ha eletto Milanko Kajganic come procuratore capo. (Seb)