Governo: Weber, Tajani il nome migliore per il ministero degli Esteri italiano

- Antonio Tajani è il miglior nome per il ministero degli Esteri italiano. Lo ha detto Manfred Weber, presidente del Ppe, in un punto stampa all'uscita dell'incontro dei leader del Ppe a Bruxelles. "Il voto in Italia ha deciso la formazione del nuovo Parlamento e, adesso, Mattarella e le istituzioni devono fare la loro parte. Speriamo di avere presto un nuovo governo in Italia perché la cosa più importante per l'Europa è quella di avere stabilità in ogni Stato membro", ha detto. "Antonio Tajani è per noi la migliore scelta come ministro degli Esteri. Per noi rappresenta il simbolo chiave, un ponte fra il nuovo governo italiano e i nostri chiari valori europeisti", ha detto. (Beb)