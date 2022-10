Iran-Arabia Saudita: comandante Pasdaran avverte Riad su rapporti con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dei Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti Pasdaran), il generale Hossein Salami, ha affermato che l’Arabia Saudita dovrebbe “porre fine” alla sua dipendenza da Israele. Citato dall’agenzia di stampa semiufficiale “Tasnim”, Salami ha dichiarato rivolto alla leadership saudita: "Fate affidamento su un Israele che sta crollando, e questa sarà la fina della vostra era”. L'Arabia Saudita ha espresso il proprio sostegno ai cosiddetti Accordi di Abramo - senza però riconoscere lo Stato ebraico - in base ai quali nel settembre del 2020 gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein, seguiti poi da Sudan e Marocco, hanno stretto relazioni con Israele. Nel suo discorso, Salami ha messo in guardia i “nemici” della Nazione iraniana, commentando il sostegno internazionale all’ondata di manifestazioni e rivolte iniziata nel Paese dopo la morte il 16 settembre scorso della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta dopo il suo arresto a Teheran da parte della polizia morale iraniana. “Smettetela di interferire negli affari interni del Paese. Invito gli Al Saud (la casa reale regnante in Arabia Saudita) a rifugiarsi nei palazzi di vetro. Questo è il nostro avvertimento”, ha dichiarato il generale dei pasdaran.(Res)