Veneto: Centenaro (Lega-Lv), parco Colli Euganei pronto per candidatura Unesco

- Il parco regionale dei Colli Euganei "è pronto per dare avvio ufficiale al processo di candidatura, che porterà allo sviluppo del percorso di animazione territoriale e del dossier. Il territorio candidato a diventare nuova Riserva della Biosfera, secondo il programma 'Man and the Biosphere', MAB, di Unesco, dovrebbe essere costituito dall'intera superficie dei 15 Comuni che attualmente ricadono all'interno dei confini del Parco Regionale dei Colli Euganei". Lo ha dichiarato il consigliere regionale veneto Giulio Centenaro, dell'intergruppo Lega-Liga Veneta, a margine dell'intervento in seconda commissione consiliare del presidente del parco Riccardo Masin e di Antonio Scarabello, suo vice. "Tuttavia - ha proseguito - tra le problematiche sollevate dal presidente e dal vice del parco, c'è quello dei cinghiali, che proliferano a dismisura, creano situazioni di pericolo alla viabilità e distruggono le colture presenti e in questo senso è stata avviata la lotta al contenimento dei cinghiali stessi". (Rev)