Pnrr: Vincenzi, firma protocollo messa in sicurezza fondi nel Lazio è passo importante

20 luglio 2021

- La firma di questa mattina del protocollo d'intesa per l'assoluto rispetto della legalità nella gestione dei fondi del Pnrr destinati al Lazio tra il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, "è un passo importante". Lo afferma in una nota il presidente del consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi. "Un passo importante la firma del Protocollo d'intesa per l'assoluto rispetto della legalità nella gestione dei fondi del Pnrr destinati al Lazio tra il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, il Questore di Roma, Mario Della Cioppa, il comandante della legione carabinieri Lazio, Antonio De Vita, e il comandante regionale Lazio della guardia di finanza, Virgilio Pomponi - spiega Vincenzi nella nota -. Presente alla firma anche il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, che con il suo lavoro ha contribuito in maniera determinante alla struttura del Pnrr della nostra Regione". (Com)