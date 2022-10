Ue: presidente Romania Iohannis, sì ad acquisti congiunti di energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è d'accordo ad operare degli acquisti congiunti di energia. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, in una dichiarazione a Bruxelles dove partecipa al Consiglio europeo. "Il tema caldo è l'energia, abbiamo una buona proposta della Commissione sul tavolo, che contiene anche elementi che ho chiesto più volte. L'inizio è buono, si tratta di una sorta di tetto al prezzo del gas, che non mette in difficoltà i fornitori ma impedisce l'emergere di prezzi molto alti. Abbiamo l'avvio della regolamentazione che disaccoppia il mercato elettrico dal mercato del gas", ha detto Iohannis.(Beb)