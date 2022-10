Ue: von der Leyen, abbiamo fondamenta solide per proseguire con le riforme energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha posto solide fondamenta per proseguire con le riforme energetiche. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. "Dall'inizio della guerra, la Russia ha tagliato deliberatamente due terzi delle forniture di gas all'Ue. Siamo stati in grado di compensare diversificando le fonti e acquistando da fornitori affidabili, abbiamo ridotto i consumi del 15 per cento, riempito i nostri siti di stoccaggio e aumentato la produzione di energie rinnovabili", ha detto. "Oggi abbiamo fondamenta solide per le riforme e la Commissione ha presentato un pacchetto di linee guida che verranno discusse al consiglio di oggi", ha aggiunto. "Due sono i punti fondamentali. Il primo è quello di abbassare il costo del gas evitando i picchi di prezzo e la manipolazione russa, agendo sull'indice Ttf e disaccoppiando il gas dai prezzi dell'energia elettrica", ha proseguito. "Il secondo argomento è come sostenere la nostra economia in Europa. Dobbiamo garantire più investimenti europei, per dare a ogni Paese la possibilità di mettere in atto la transizione ecologica di cui abbiamo bisogno per diventare più indipendenti energeticamente. È importante che ogni Stato membro abbia la capacità fiscale di farlo, per questo la nostra proposta è di incrementare le risorse del piano Repower Eu", ha concluso. (Beb)