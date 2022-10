Pnrr: De Vita (Carabinieri Lazio), nostro contributo a protocollo forte deterrente contro mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo dell’Arma dei Carabinieri per l’applicazione del protocollo d’intesa “sarà qualitativo, attraverso l’impiego dei comparti di specialità quali i carabinieri per la tutela della salute (Nas), quelli per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, i carabinieri per la tutela del lavoro e quelli per la tutela del patrimonio culturale e sarà un apporto quantitativo nelle fasi di affidamento e esecuzione di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, grazie alla capillare presenza sul territorio della Regione che conta 352 stazioni carabinieri, costituendo quindi un forte deterrente alle possibili aggressioni delle mafie e della criminalità organizzata”. Lo ha dichiarato il generale di divisione e comandante della legione carabinieri del Lazio, Antonio de Vita, intervenendo in Prefettura a Roma, questa mattina, per la firma del protocollo d’intesa con la Regione Lazio, unitamente al Prefetto e alle altre forze di polizia, per migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi ai progetti ed agli investimenti del Pnrr, prevenire qualsiasi forma di frode e di illegalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche e accrescere l'efficacia complessiva delle misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella pubblica amministrazione e nell’economia legale. (segue) (Com)