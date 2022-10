Russia-Regno Unito: ministero Esteri di Mosca su dimissioni Truss, "vergogna" per Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito "non ha mai visto una tale vergogna". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in relazione alle dimissioni della premier britannica, Liz Truss. "Ci ricordiamo il casco sul carro armato, il disastroso analfabetismo e il funerale della regina subito dopo l'udienza con Liz Truss", ha ironizzato la portavoce, in un riferimento al giro di Truss in un carro armato durante la sua visita in Estonia nel dicembre 2021. (Rum)