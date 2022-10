Pnrr: De Vita (Carabinieri Lazio), nostro contributo a protocollo forte deterrente contro mafie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando legione carabinieri del Lazio, tenuto conto delle principali competenze assegnate dalla normativa all’Arma dei carabinieri, in particolare nei comparti di specialità della sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, di lavoro e legislazione sociale, nonché di sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale, ed esercitando in via esclusiva le funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazione degli alimenti e delle bevande e di sicurezza del patrimonio culturale, e, in via preminente, le funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale e agroalimentare, rappresentando la più grande forza di polizia ambientale d'Europa, in grado di affrontare i crimini ambientali con visione unitaria e specialistica, si impegna a individuare, in ragione dell’area di approfondimento, i comandi provinciali dei Carabinieri interessati agli accertamenti. Inoltre, il comando provvederà ad assicurare, attraverso i comandanti provinciali, il raccordo informativo con i Reparti di specialità, con i quali svolgere le attività di controllo in aderenza alle competenze di settore, sovrintendere al flusso informativo proveniente dai reparti dell’organizzazione territoriale. Verranno, inoltre, condivisi i dati e le informazioni di interesse ai fini del presente Protocollo, funzionali all’espletamento delle attività istituzionali, ove non coperte da segreto investigativo. Il comando legione carabinieri del Lazio si impegna anche a sorvegliare sull’applicazione delle norme con particolare riguardo alla tutela della salute, della sicurezza alimentare, del patrimonio culturale e dell’ambiente, nelle fasi di affidamento ed esecuzione di commesse afferenti a contratti pubblici. Infine, l’impegno sarà volto a prevenire la violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nelle fasi di affidamento e esecuzione di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture. (Com)