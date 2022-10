Nigeria: Amnesty, oltre 40 manifestanti delle proteste EndSars ancora detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 40 manifestanti arrestati durante le manifestazioni contro la brutalità della polizia in Nigeria due anni fa sono ancora rinchiusi in varie carceri del Paese. Lo denuncia l'organizzazione Amnesty International in una dichiarazione diffusa oggi nel secondo anniversario delle proteste note con l'hastag EndSars (dal nome dell'unità d'élite responsabile delle brutalità, poi sciolta). Amnesty afferma che i panel istituiti dalle autorità per indagare sulle violazioni dei diritti da parte della polizia "non sono riusciti a fornire giustizia a centinaia di vittime" e che decine di persone sono ancora detenute nelle carceri, alcune dei quali hanno affermato di essere state torturate durante la detenzione. Le violazioni dei diritti umani da parte degli agenti di polizia sono continuate nel Paese dopo la fine delle proteste EndSars, denuncia Amnesty. Le proteste dell'ottobre 2020 hanno interessato diverse località della Nigeria, con le forze di sicurezza che hanno aperto il fuoco sui manifestanti al casello di Lekki, nello Stato di Lagos, uccidendo almeno 12 persone. Le autorità nigeriane hanno più volte smentito le affermazioni secondo cui le forze di sicurezza avrebbero perpetrato un "massacro" nel casello di Lekki. Le proteste hanno costretto il governo a sciogliere la Squadra speciale antirapina della polizia nigeriana (Sars), che è stata il catalizzatore delle manifestazioni e i cui ufficiali sono stati accusati di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui torture, detenzioni illegali ed estorsioni. I rapporti di diversi comitati istituiti dalle autorità statali per indagare sulle accuse di brutalità da parte della polizia devono ancora essere attuati, sebbene alcune vittime della brutalità della polizia siano state risarcite a seguito delle indagini svolte da un gruppo istituito dalla Commissione nazionale per i diritti umani. (Res)