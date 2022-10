Governo: ecco la delegazione di Fd'I per consultazioni al Quirinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per essere riuscita a garantire un servizio essenziale" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, farà parte della delegazione del centrodestra che si recherà domattina alle ore 10:30, al palazzo del Quirinale, per le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Per Fd'I saranno presenti i presidenti dei gruppi parlamentari al Senato e alla Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. E' quanto si legge in una nota. (Com)