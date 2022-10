Bielorussia: ministro Difesa, Occidente si prepara a guerra di aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente si prepara a una guerra di aggressione. Lo ha detto il ministro della Difesa bielorusso, Viktor Khrenin, secondo cui la Federazione Russa e la Bielorussia si posizionano come potenziali avversari in questo conflitto. "Un segno evidente della preparazione dell'Occidente alla guerra è il focus e la portata delle misure di addestramento al combattimento operativo in corso. Nel loro svolgimento, vengono condotte attività come la creazione di raggruppamenti offensivi e l'uso di truppe in direzione russa e bielorussa. Sono in corso i preparativi per una guerra di aggressione. La Bielorussia e la Russia sono posizionate in questi scenari come un probabile nemico", ha affermato Khrenin citato dall'agenzia di stampa "Belta".(Rum)