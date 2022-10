Veneto: Gruppo Sit adotta nuove misure per lavoro flessibile e welfare aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Sit ha adottato nuove misure per il benessere dei propri dipendenti. Sit ha deciso - si legge in una nota - di "promuovere lo smart-working strutturato ed il lavoro flessibile quale pillar della gestione del personale e di prendersi cura della mental health dei propri dipendenti innestando numerose iniziative di welfare e wellbeing". Per quel che riguarda lo smart-working, i lavoratori della sede principale di Padova potranno usufruire fino a 9 giorni al mese a loro discrezione, mentre 3 giorni a settimana per chi lavora da Milano. Inoltre sono state eliminate tutte le timbrature. Ai dipendenti saranno poi garantiti "workshop sulle tecniche di riequilibrio e meditazione per gestire situazioni di stress e appuntamenti con un medico psicologo nell'orario di lavoro, pensati per supportare il benessere dell'individuo in azienda". "Abbiamo investito molto per affiancare all'offerta formativa di base che potenzia hard e soft skills, incoraggia la leadership inclusiva ed il lavoro in team un programma dedicato al wellbeing. L'obiettivo primario è di far star bene le nostre persone, in un momento in cui fenomeni come dimissioni in massa e quiet quitting si fanno sempre più strada, anche in Italia", dichiara Roberta Fagotto, Human Capital director di Sit. "Siamo convinti che persone motivate e felici, anche dal punto di vista psicologico, siano l'elemento chiave per raggiungere gli obiettivi di business e continuare ad essere leader di mercato", conclude. (Rev)