Paesi Bassi-Romania: Parlamento olandese approva risoluzione contro adesione a Schengen

- Il Parlamento olandese ha adottato una risoluzione che stabilisce che i Paesi Bassi non dovrebbero votare per l'adesione di Romania e Bulgaria all'area Schengen. Lo ha annunciato oggi l'eurodeputata olandese Sophia in'T Veld, coordinatrice del gruppo Renew nella Commissione per le libertà civili (LIBE) del Parlamento europeo, in una dichiarazione per l'agenzia romena d'informazione "Agerpres". "Con mio grande rammarico, ho appreso solo pochi minuti fa che il Parlamento olandese ha adottato una risoluzione in cui si afferma che i Paesi Bassi non dovrebbero votare per l'adesione di Romania e Bulgaria all'area Schengen. Mi dispiace profondamente questo. Il mio partito (Democratii 66) ha votato contro questa risoluzione”, ha detto l’eurodeputata.(Rob)