Regno Unito: Starmer, crisi politica danno enorme, subito elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi politica in corso in Regno Unito non è solo una telenovela ai vertici del Partito conservatore ma “un danno enorme all’economia e alla reputazione” del Paese. Lo ha detto il leader del Partito laborista, Keir Starmer, commentando le dimissioni della prima ministra Liz Truss. “I cittadini stanno pagando prezzi più salati, mutui più elevati”, ha detto Starmer, come riporta l’emittente “Sky News”. “Non può esserci un’altra porta girevole in questo caos, non ci può essere un altro esperimento ai vertici dei conservatori”, ha proseguito Starmer, secondo cui "c'è un'alternativa: un governo laborista stabile”. “I cittadini hanno il diritto di dire la loro ed è per questo che dovrebbero esserci subito le elezioni generali", ha detto il leader laborista. (Rel)