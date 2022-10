Milano: De Corato (Fd'I), ancora agenti in piazza contro Area B e C, lezione di democrazia anche dai Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina, per l'ennesima volta, davanti Palazzo Marino cento poliziotti hanno manifestato per dire subito no ad Area B e area C. Erano presenti tutte le sigle sindacali della Polizia di Stato: Sap, Silp Cgil, Cosip, Fsp e Siap. Il sindaco Sala, invece, come ha ribadito più volte prosegue dritto per la sua strada, senza guardare in faccia a nessuno e non concedendo alcuna deroga, nemmeno alle forze dell'ordine che ogni giorno proteggono la città dalla criminalità in continua crescita". Lo dichiara in una nota l'onorevole Riccardo De Corato. Inoltre in Piazza della Scala a Milano, i Verdi capitanati da Carlo Monguzzi, hanno impartito una vera e propria lezione di democrazia sottolineando più volte al primo cittadino di non aver ascoltato, prima di aver attuato queste nuove limitazioni, le persone che manifestavano seri problemi, come ad esempio fecero a suo tempo sia il capo della Camera del Lavoro che la maggior parte dei Comuni dell'area Metropolitana. Noi come Fratelli d'Italia - aggiunge - continueremo a raccogliere le firme contro questi limiti alla libera circolazione, che riteniamo siano irresponsabili e molto dannosi per i cittadini, per i lavoratori e per le imprese in un periodo di gravissima difficoltà, sotto vari aspetti. A questo punto – conclude De Corato – chiedo ancora una volta alle Istituzioni ed a Regione Lombardia, che hanno contestato più volte il provvedimento, di non continuare a domandare deroghe perché queste non saranno mai concesse ma, viceversa, di impugnare in sede giudiziaria la delibera che istituiva area B". (Com)