Roma: Berlusconi, da FI fortissimo abbraccio a Paola Di Caro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Cara Paola Di Caro, da padre immagino il tuo dolore infinito e straziante per la tragica scomparsa di tuo figlio. Noi di Forza Italia ti siamo tutti vicini, con la mente e con il cuore. Lo sappiamo, è difficile, quasi impossibile, andare avanti dopo una perdita così terribile. Ma lo devi fare Paola, per te e per tua figlia a cui devi dedicare tutto, tutto il tuo amore. Da tutti noi un forte, fortissimo abbraccio". Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in merito alla morte, a Roma, del figlio della giornalista del "Corriere della Sera". (Rin)