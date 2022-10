Veneto: Lorenzoni (Gm), mafie sono ben radicate nei nostri territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente azione della Dia nella provincia di Verona la presunta azione infiltrazioni della 'ndrangheta "è un chiaro segnale di come, ormai da diversi anni, le mafie si siano ben radicate nella nostra Regione. Incredibilmente, nel mondo della politica, c'è ancora qualcuno che fa finta di non vedere e che parla apertamente del Veneto come di un'isola felice. Gli ultimi fatti successi nel veronese dimostrano che non è affatto così". Lo ha dichiarato Arturo Lorenzoni del Gruppo Misto, portavoce dell'opposizione in Consiglio Regionale in merito ai recenti fatti. "Tutti abbiamo delle responsabilità nella promozione del valore della legalità", ha poi aggiunto. (Rev)