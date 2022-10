Hong Kong: Lee, necessaria legislazione su sicurezza nazionale efficace contro "circostanze estreme" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per alleviare l'impatto del coronavirus sullo sviluppo regionale, Hong Kong intraprenderà una "ricerca approfondita di talenti internazionali", concederà ai laureati delle cento migliori università globali un visto di due anni e agevolazioni alle imprese propense ad assumere manodopera estera. Lee ha ammesso che la forza lavoro locale si è ridotta di 140 mila unità negli ultimi due anni, complice l'esodo dovuto al rigido protocollo anti-pandemico adottato dall'amministrazione. "Hong Kong è una delle economie più competitive al mondo. È inoltre un importante canale tra la Cina continentale e i mercati globali. Dobbiamo essere più proattivi e decisi nella 'competizione per le imprese' e nella 'competizione per i talenti'", ha affermato. Per risolvere le problematiche relative alla questione abitativa, l'amministrazione fornirà terreno sufficiente per la costruzione di almeno 72 mila unità residenziali nei prossimi cinque anni. Nello stesso periodo, secondo Lee, l'offerta di alloggi pubblici aumenterà del 50 per cento e oltre la metà dei siti semi-industriali sottoutilizzati sarà convertita all'uso abitativo. Il capo esecutivo ha dedicato anche un breve spazio alla futura strategia di contrasto del Covid-19, affermando che il protocollo anti-pandemico sarà aggiornato a seconda delle variazioni nel quadro epidemico. Come da attese, non ha fornito una data precisa sull'ulteriore apertura delle frontiere e l'eliminazione dei requisiti medici attualmente richiesti. (Cip)