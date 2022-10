Turchia: Banca centrale abbassa tasso interesse di riferimento dal 12 al 10,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di politica monetaria della Banca centrale della Turchia ha ridotto nuovamente il tasso di interesse di riferimento con un taglio di 150 punti base dal 12 al 10,5 per cento. Lo riferisce una nota della Banca centrale turca. Il Comitato di politica monetaria ha deciso di ridurre il tasso d'asta dei pronti contro termine a una settimana, che è il tasso ufficiale, dal 12 per cento al 10,5 per cento, osservando che “l'effetto di indebolimento dei rischi geopolitici sull'attività economica mondiale continua ad aumentare”. Come sottolineato dall’Istituto di credito centrale turco, “le previsioni di crescita globale per il prossimo periodo continuano ad essere aggiornate al ribasso e si stanno diffondendo le valutazioni che la recessione sia un fattore di rischio inevitabile”. Nonostante gli effetti negativi dei vincoli di approvvigionamento in alcuni settori, in particolare negli alimenti di base, siano stati ridotti grazie agli strumenti di soluzione strategica messi a punto dalla Turchia, “la tendenza al rialzo dei prezzi alla produzione e al consumo continua su scala internazionale”. (segue) (Res)