Turchia: Banca centrale abbassa tasso interesse di riferimento dal 12 al 10,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale aveva tagliato i tassi di un punto percentuale sia ad agosto che a settembre, dopo aver mantenuto il tasso di riferimento al 14 per cento per otto mesi. La Banca centrale turca segue la convinzione del presidente Recep Tayyip Erdogan che alti costi di finanziamento causino un'elevata inflazione, sebbene il pensiero economico tradizionale affermi che l'aumento dei tassi è l'antidoto all'inflazione. Il Paese ha visto l'inflazione raggiungere quota 83,45 per cento nelle statistiche ufficiali di settembre, rendendo difficile per le persone acquistare beni di prima necessità. Le banche centrali di tutto il mondo hanno preso la strada opposta alla Turchia, aumentando rapidamente i tassi di interesse per contenere il forte rialzo dei prezzi al consumo. L’Eurozona ha registrato un tasso di inflazione del 9,9 per cento a settembre e la Banca centrale europea ha attuato grandi aumenti dei tassi per combatterla, con un altro previsto la prossima settimana. La lira turca ha perso circa il 28 per cento del suo valore rispetto al dollaro statunitense dall'inizio dell'anno, dopo il tonfo del 2021. (Res)