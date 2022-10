Veneto: all'Ulss2 pazienti operati di ernia al disco dimessi in giornata grazie a chirurgia mininvasiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnica di chirurgia mininvasiva utilizzata dall'Unità operativa complessa di Neurochirurgia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e gestita dall'Unità operativa semplice di Neurochirurgia spinale permette all'Ulss2 di operare i pazienti con ernia al disco nello stesso giorno della loro dimissione dalla struttura ospedaliera. "Il successo della nuova tecnica è pari all'intervento tradizionale, ma con vantaggi di ripresa e conservazione delle strutture anatomiche decisamente superiori", ha spiegato il dottor Jacopo Del Verme. La nuova tecnica "è poco diffusa in Italia e applicata in pochi ospedali in Veneto: a Treviso – ha dichiarato – è eseguita grazie alla sinergia e collaborazione tra varie realtà del Ca' Foncello, tra cui Direzione Medica, Ortopedia, Day surgery, Anestesia e Rianimazione e alle équipes infermieristica e dei tecnici di Neuroradiologia”. “Un particolare ringraziamento – ha aggiunto – va anche ai dottori Roberto Zanata ed Enrico Giordan che condividono con il sottoscritto il percorso e la crescita di tale tecnica". Al paziente "viene praticata una microincisione, della misura di un centimetro e mezzo circa, rispettando completamente le fibre muscolari che, a differenza che nell'approccio classico non vengono staccate dall'osso ma solo attraversate: in questo modo si rispetta l'anatomia, permettendo così una veloce ripresa del paziente", ha spiegato. (Rev)