Migranti: Germania, 57.666 ingressi illegali tra gennaio e settembre

- Sono 57.666 gli ingressi illegali di migranti registrati in Germania tra gennaio e settembre scorso. È quanto comunicato dalla Polizia federale (Bpol), che evidenzia come il dato sia in forte aumento rispetto allo stesso periodo del 2021, quando il totale è stato di 34.993. In particolare, soltanto a settembre si sono verificati 12.720 casi secondo i risultati preliminari, più del doppio rispetto all'anno precedente. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, discuterà oggi delle misure di contrasto all'immigrazione illegale lungo la rotta balcanica con i colleghi dei Balcani occidentali e di alcuni Stati membri dell'Ue. Intanto, a gennaio, la Bpol ha registrato 4.436 ingressi illegali in Germania. Il dato è costantemente aumentato nel corso dell'anno: 6.667 a giugno, 6.941 a luglio, 8.846 ad agosto e 12.720 a settembre. Per la Sassonia, il numero è praticamente decuplicato, da 488 a gennaio a 4.713 a settembre. Questo Land è considerato il punto di arrivo della rotta balcanica attraverso la Slovacchia e la Repubblica ceca. In Brandeburgo, l'incremento è stato da 388 casi a gennaio a 848 a settembre, con i migranti giunti da Bielorussia e Polonia. (Geb)