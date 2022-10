Fvg: assessore Autonomie locali, in assestamento 10 milioni ai Comuni per caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci milioni di euro saranno messi a disposizione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia per far fronte al caro bollette ed evitare l’aumento delle tariffe a danno dei cittadini. Lo ha annunciato oggi l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che la Giunta regionale oggi ha dato il via libera all’emendamento all'assestamento bis, a breve in aula per l'approvazione definitiva. Si tratta di un’anticipazione di risorse a valere sul 2023. “Quella approvata dalla Giunta – ha spiegato l’assessore – è una misura importante e che abbiamo deciso di mettere in atto a partire già dall'assestamento senza aspettare l'approvazione della legge di stabilità per dare certezze alla programmazione dei bilanci dei Comuni. In questo modo la Regione fa la sua parte sia per consentire alle amministrazioni locali di chiudere i bilanci, ma anche per scongiurare incrementi di tariffe e di imposte a livello locale che poi si riflettono inevitabilmente sui cittadini”. Per la ripartizione dei fondi, verrà adottato lo stesso metodo utilizzato dallo Stato nel corso del 2022 per l'assegnazione della quota pro capite del Fondo energia a ogni Comune. (Frt)