Milano: De Chirico (FI), pronto a grande manifestazione con sindacati e sindaco Buccinasco contro Area B

- "Era da più di 10 anni che non si vedeva una manifestazione delle Forze dell'ordine contro un provvedimento ingiusto e fortemente contestato da più parti. Il sindaco Sala non ha voluto sospendere le limitazioni alla circolazione in riferimento al contesto economico attuale e all'aumento del costo delle materie prime. Dovrebbe tenere almeno in considerazione l'importante ruolo che ricoprono nella società i tutori della legge". Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia a Milano, Alessandro De Chirico commentando la manifestazione di oggi dei sindacati delle forze dell'ordine contro Area B. "Ritengo che sia fondamentale unire tutte le forze politiche, sindacali, associative, professionali e della società civile in una grande manifestazione di piazza - prosegue De Chirico - con i colleghi di centrodestra che siedono a Palazzo Marino ne stiamo parlando da un po'. È ora di mettere da parte le proprie rivendicazioni partitiche e di lavorare tutti insieme per il bene dei milanesi. Per questo proporrò al mio partito e agli alleati, ma non solo, contatterò anche la Cgil e i 5stelle che nei giorni scorsi hanno a loro volta protestato, di manifestare il 5 novembre al fianco del sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti (PD), per chiedere al sindaco della Città Metropolitana di ravvedersi. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico".(Com)