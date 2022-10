Veneto: scomparsa di Walter Frandoli, Zaia "un amico, un lottatore determinato e intelligente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È scomparso questa mattina Walter Frandoli, calciatore, politico e volto noto del trevigiano. "Per me scompare un amico, per tutti una figura che ha caratterizzato la vita trevigiana in molti settori, dallo sport alla politica. Rivolgo ai suoi familiari e a tutti coloro che ne hanno apprezzato le doti umane e personali, il mio più profondo cordoglio". Con queste parole Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa. "Dal campo di calcio alla vita di tutti i giorni Walter è sempre stato un lottatore, determinato e intelligente. Una figura che mi mancherà sul piano umano, ma mancherà anche a tutta quella Treviso che, nei suoi tanti aspetti, ha tanto amato", ha aggiunto. (Rev)