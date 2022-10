Speciale energia: ministro Economia tedesco Habeck, piattaforma per il gas poteva essere fatta prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma per l'acquisto di gas in comune da parte degli Stati membri dell'Ue, proposta dalla Commissione europea, “poteva effettivamente essere fatta prima”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, al termine del 52mo Consiglio franco-tedesco per l'Economia e la Finanza, tenuto in modalità virtuale. Ai colloqui hanno preso parte anche il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, e il ministro dell'Economia e Finanze francese, Bruno Le Maire. Durante il suo intervento, Habeck ha ribadito la necessità di ridurre i prezzi dell'energia nell'Ue e ha sottolineato che le misure per il clima dell'amministrazione Biden “non devono distruggere” i rapporti economici tra Unione europea e Stati Uniti. Come osservato dall'esponente dei Verdi, gli eco-incentivi già attirano negli Usa imprese dall'Europa. Pertanto, ha evidenziato Habeck, è necessaria “una forte risposta” da parte dell'Ue. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha, infine, affermato che Germania e Francia intendono guidare il processo verso l'unione dei mercati di capitali, rafforzandola tra loro e mantenendola aperta agli altri Stati membri. (Geb)