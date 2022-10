Speciale energia: Albanese (Fimaa), nei prossimi mesi aumento dei contratti e spese di condominio, impatto su affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente nei prossimi mesi ci troveremo ad avere non solo un aumento dei contratti dovuto agli aumenti Istat - che sono normalmente previsti da contratto - che negli anni passati erano ininfluenti. Quest'anno invece, con un'inflazione molto forte, si alzeranno in maniera molto importante. Altra cosa che arriverà è il discorso delle spese di condominio: essendo i condomini degli oggetti molto energivori avremo impatti molto significativi sulle spese che andranno ulteriormente a impattare sul costo dell'affitto". Lo ha affermato il presidente di Fimaa di Milano, Lodi e Monza Brianza, Vincenzo Albanese, a margine della presentazione dei risultati di CasaDoxa 2022, in corso alla Fabbrica di Lampadine, a Milano. "Per il resto bisogna vedere quello che, da un punto di vista energetico, incontreremo nei prossimi mesi con l'inverno che incombe dove il discorso energetico si fa più forte", ha concluso Albanese. (Rem)