Speciale energia: Veneto, quattro milioni a sostegno lavoratori e imprese settore artigianato contro caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite una conferenza stampa i rappresentanti di Confartigianato imprese Veneto, di Cna Veneto, di Casartigiani Veneto, i segretari dei sindacati veneti di Cgil, Cisl e Uil e il presidente dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto hanno presentato due accordi sottoscritti da tutte le organizzazioni per portare sostegno in materia di caro energia sia alle aziende che ai lavoratori dal valore totale di quattro milioni di euro. La “Campagna straordinaria caro energia” si rivolge ai lavoratori e prevede l'erogazione di un contributo dal valore di 200 euro una tantum; per quel che riguarda invece le azienda il contributo è pari a 400 euro. Il secondo provvedimento invece si rivolge ai dipendenti aderenti all'ente bilaterale sospesi per l'intervento del Fondo Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato tra novembre 2022 e giugno 2023: in questo caso il contributo potrà differenziarsi da 100 euro in caso di 10 giornate di sospensione fino a raggiungere il massimo di 300 euro per 20 o più giornate. (Rev)