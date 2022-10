Speciale energia: Danimarca, di nuovo rinviata apertura terminale che riceverà gas dal Baltic Pipe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura del terminale del gas a Nybro, in Danimarca occidentale, preposto a ricevere il gas dal Baltic Pipe, è stata nuovamente rinviata. Lo ha reso noto l’operatore della rete del gas danese Energinet. La sua apertura avverrà il primo novembre ma questo rinvio – ha precisato Energinet – “non avrà un impatto sui volumi di gas verso la Polonia”. L’apertura sarebbe dovuta avvenire il 20 ottobre, dopo un altro rinvio dall’8 ottobre. Il primo novembre, per la precisione, l’attivazione del gasdotto sarà solo per la metà della sua capacità totale, mentre la piena capacità – pari a 10 miliardi di metri cubici – verrà raggiunta soltanto in seguito, in una data da destinarsi. Il gasdotto Baltic Pipe, che trasporta gas dalla Norvegia alla Polonia per il tramite della Danimarca, funziona dal primo ottobre, anche se è stato inizialmente riempito con gas dalla Germania. (Sts)