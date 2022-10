Speciale energia: Turchia, Rosatom interessata a partecipare al progetto per centrale nucleare di Sinope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosatom, azienda pubblica russa attiva nel settore dell'energia nucleare, sta discutendo con i partner commerciali turchi della possibilità della partecipazione congiunta al progetto di costruzione di una nuova centrale nucleare di Sinope. Lo ha dichiarato il direttore generale della società russa, Aleksej Likhachev, secondo cui la centrale si trova nel Mar Nero in un sito "molto promettente". "Abbiamo iniziato a negoziare con i partner commerciali turchi sulla formazione di approcci comuni in termini di alleanze tecnologiche, in termini di politica di investimento e in termini di formazione di mercato energetico della Turchia, tenendo conto della futura disponibilità di una grande centrale nucleare", ha detto Likhachev all'emittente "Rossija 24". (Rum)