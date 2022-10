Speciale energia: Romania, ministro Energia, grazie ad accordo con Socar stiamo diventando hub per elettricità e gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso il progetto di un impianto di gas naturale liquefatto al Mar Nero, realizzato in collaborazione con l'Azerbaigian, la Romania diventa un nodo importante in termini di elettricità e gas naturale. Lo ha detto il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, in occasione della firma di un memorandum con i rappresentanti della società azera Socar per un investimento congiunto in un impianto di gas naturale liquefatto nel Mar Nero. "Stiamo gettando le basi di un nuovo corridoio di trasporto energetico tra il Mar Caspio e il Mar Nero. Vi ricordo inoltre che a margine della conferenza di settembre a Bucarest, dove era presente il nostro collega, il ministro dell'Energia dell'Azerbaigian, abbiamo gettato le basi del corridoio di trasporto dell'energia verde, che collega il Mar Nero al Mar Caspio", ha detto. (Rob)