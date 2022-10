Speciale energia: vicepresidente Parlamento Ue Picierno, riaprire dialogo con sponda sud Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per superare le sfide che l’Europa si trova ad affrontare, in particolare la crisi energetica, la chiave di volta sarà la diplomazia, “riprendendo il dialogo” con la sponda sud del Mediterraneo che è stata trascurata e “su cui dobbiamo tornare a rivolgere lo sguardo”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno, intervenendo all’evento “Energy War: European strategies and multilateralism”, organizzato a Roma in occasione del Festival della diplomazia 2022. Secondo la vicepresidente dell’Europarlamento, l’Ue si trova di fronte a “questioni complesse a cui bisogna dare risposte che siano altrettanto articolate”. Secondo Picierno, la cornice è “immediata e chiara” e si fonda sul dialogo e la cooperazione internazionale attraverso la diplomazia, la promozione dei diritti umani, il mantenimento dell’integrità territoriale delle nazioni e il loro diritto alla difesa in caso di aggressione. (Res)